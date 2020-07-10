Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами

10 Июль 2020 2020-07-10T07:29:07+03:00

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Последствия ливня 9 июля 2020: вода затопила улицы Новосибирска. Сильный дождь успел создать проблем водителям и пешеходам. Машинам пришлось преодолевать водные препятствия. Некоторым водителям не повезло: шторм повалил деревья прямо на их авто.

Водителям пришлось ехать через затопленные улицы. Фото: стоп-кадр

— Подписчики прислали видео и фото самого ливня и его последствий на ОбьГЭСе, где вода залила дороги, а ветер повалил деревья. Также читатели пишут о потопах на МЖК, Учительской, в Пашино и других районах города, — сообщили в группе «АСТ-54».

Сибиряки стали активно делиться впечатлениями в соцсетях. Как оказалось, некоторые районы просто залило водой, в то время как в других едва что-то покапало.

Дождь шел плотной стеной. Фото: сто-кадр.

— Прямо передо мной упал столб с проводами прямо на дорогу в Пашино, как на дачи ехать в сторону кладбища.

— Где дождь-то? На Станционной пару капель упало и все...

— Лучше бы маленько еще Ленинский район зацепил. Духота такая стоит, дом насквозь уже прогрелся до +32, — написали они в комментариях.

Напомним, на 10 июля синоптики передавали похожую погоду: несмотря на жару, в городе обещают сильные дожди.

Последствия ливня.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU