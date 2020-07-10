2020-07-10T07:29:07+03:00
Общество

Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами

Рассказываем, какие были последствия ливня 9 июля 2020
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Ветер повалил деревья - некоторым машинам не повезло.Ветер повалил деревья - некоторым машинам не повезло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Последствия ливня 9 июля 2020: вода затопила улицы Новосибирска. Сильный дождь успел создать проблем водителям и пешеходам. Машинам пришлось преодолевать водные препятствия. Некоторым водителям не повезло: шторм повалил деревья прямо на их авто.

Водителям пришлось ехать через затопленные улицы. Фото: стоп-кадр

Водителям пришлось ехать через затопленные улицы. Фото: стоп-кадр

— Подписчики прислали видео и фото самого ливня и его последствий на ОбьГЭСе, где вода залила дороги, а ветер повалил деревья. Также читатели пишут о потопах на МЖК, Учительской, в Пашино и других районах города, — сообщили в группе «АСТ-54».

Сибиряки стали активно делиться впечатлениями в соцсетях. Как оказалось, некоторые районы просто залило водой, в то время как в других едва что-то покапало.

Дождь шел плотной стеной. Фото: сто-кадр.

Дождь шел плотной стеной. Фото: сто-кадр.

— Прямо передо мной упал столб с проводами прямо на дорогу в Пашино, как на дачи ехать в сторону кладбища.

— Где дождь-то? На Станционной пару капель упало и все...

— Лучше бы маленько еще Ленинский район зацепил. Духота такая стоит, дом насквозь уже прогрелся до +32, — написали они в комментариях.

Напомним, на 10 июля синоптики передавали похожую погоду: несмотря на жару, в городе обещают сильные дожди.

Последствия ливня.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 10 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом
ГВАРДИЯ – надёжный партнёр и призёр акции!
Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж
«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал
Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 111 человек
Под Новосибирском всю ночь искали двух подростков, чьи вещи нашли на берегу реки
Еще пять пациентов за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 133 человека
Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году
«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги
Новосибирец во дворе ранил 12-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов