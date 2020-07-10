2020-07-10T03:07:42+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 10 июля 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирске по-прежнему стоят жара и дожди.В Новосибирске по-прежнему стоят жара и дожди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 10 июля 2020 года: синоптики обещают жару около +25 градусов, также дожди с грозами.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градуса, ночью — +16-18 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +22-27 градусов, ночью — +14-19. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы; днем кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 10 июля в Новосибирске будет облачно небольшой дождь, температура воздуха составит 26-27 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Лес прочесывают кинологи»: волонтеры показали, как уже восьмые сутки ищут особенного ребенка, пропавшего в Новосибирске
«Украли меньше 50-ти рублей»: в Новосибирске таксисту разбили окно из-за мелочи
«Вещи и мопед нашли на берегу реки»: в селе под Новосибирском пропало двое подростков
Под Новосибирском столкнулись фура, иномарка и КамАЗ: в ДТП пострадали пассажиры «Тойоты»
«Хотел сбежать, но люди догнали»: из-за водителя, врезавшегося в машины во дворе, началась потасовка
В минздраве рассказали, сколько медиков умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирске иномарка врезалась в микроавтобус, а потом влетела в автомойку: есть пострадавшие
Заксобрание поддержало поправки в Трудовой кодекс
Сибиряки собирали коноплю около здания ГИБДД: их посадили на три года
Мэр призвал помочь девочке, жизнь которой зависит от самого дорогого в мире укола
В Новосибирске в этом году выпали из окон 7 детей
«Вопят так, что через закрытые окна слышно»: сибирячка до ночи гуляет с детьми во дворе и бесит соседей
Губернатор о сессии законодательного собрания: «Самое важное – это поправки в бюджет»
«Фургон пошел на обгон»: сибирячка отсудила у инкассаторов 100 тысяч рублей за то, что сбили ее на «зебре»
«Лопаты он боится до сих пор»: сибиряк привязал к столбу покалеченного пса и бросил его умирать на помойке
Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом появится в Новосибирской области: где и зачем еще один
Новосибирцы чаще посещают онлайн-кинотеатры и меньше играют онлайн
Сибиряк залез на арку Бугринского моста: на место приехали спасатели
Полицейские прокомментировали ситуацию с девушкой в хиджабе, которая не хотела выходить из автобуса