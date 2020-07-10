Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов

10 Июль 2020 2020-07-10T03:07:42+03:00

В Новосибирске по-прежнему стоят жара и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 10 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 10 июля 2020 года: синоптики обещают жару около +25 градусов, также дожди с грозами.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градуса, ночью — +16-18 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +22-27 градусов, ночью — +14-19. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы; днем кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 10 июля в Новосибирске будет облачно небольшой дождь, температура воздуха составит 26-27 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU