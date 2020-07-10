2020-07-10T07:57:49+03:00
Общество

Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж

Но в чувства пары не поверили в миграционной службе, супругам пришлось расстаться
Александра Сударь
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Сибирячке заплатили, чтобы она вышла замуж.Сибирячке заплатили, чтобы она вышла замуж.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Брак сибирячки и таджика суд признал фиктивным. Этого добилась прокуратура Первомайского района. Пара поженилась в 2019 году.

— Женщина пояснила, что в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тысяч рублей заключить брак. В отделе загс Калининского района Новосибирска брак между ними был зарегистрирован. С иностранным гражданином женщина не намеревалась совместно проживать, — рассказали в ведомстве.

В итоге прокуратура обратилась в суд с просьбой признать брак недействительным.

Похожая история произошла в Искитиме. Там многодетная мама пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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