Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж

10 Июль 2020 2020-07-10T07:57:49+03:00

Но в чувства пары не поверили в миграционной службе, супругам пришлось расстаться

Изменить размер текста: A A

Брак сибирячки и таджика суд признал фиктивным. Этого добилась прокуратура Первомайского района. Пара поженилась в 2019 году.

— Женщина пояснила, что в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тысяч рублей заключить брак. В отделе загс Калининского района Новосибирска брак между ними был зарегистрирован. С иностранным гражданином женщина не намеревалась совместно проживать, — рассказали в ведомстве.

В итоге прокуратура обратилась в суд с просьбой признать брак недействительным.

Похожая история произошла в Искитиме. Там многодетная мама пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это всего лишь штамп! Мы даже не целовались!»: многодетная сибирячка вышла замуж за мигранта ради одежды для детей.

Суд расторг фиктивный брак, а маме троих детей пришлось оправдываться перед сожителем о своем семейном положении. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU