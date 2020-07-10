Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж
Брак сибирячки и таджика суд признал фиктивным. Этого добилась прокуратура Первомайского района. Пара поженилась в 2019 году.
— Женщина пояснила, что в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тысяч рублей заключить брак. В отделе загс Калининского района Новосибирска брак между ними был зарегистрирован. С иностранным гражданином женщина не намеревалась совместно проживать, — рассказали в ведомстве.
В итоге прокуратура обратилась в суд с просьбой признать брак недействительным.
Похожая история произошла в Искитиме. Там многодетная мама пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это всего лишь штамп! Мы даже не целовались!»: многодетная сибирячка вышла замуж за мигранта ради одежды для детей.
Суд расторг фиктивный брак, а маме троих детей пришлось оправдываться перед сожителем о своем семейном положении. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU