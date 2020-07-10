Под Новосибирском всю ночь искали двух подростков, чьи вещи нашли на берегу реки

10 Июль 2020 2020-07-10T06:35:19+03:00

По словам спасателей МЧС, детей пока не нашли

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области продолжаются поиски двух юношей 17 и 18 лет, которые пропали 8 июля в селе Кыштовка на реке Тара. Мальчиков искали всю ночь, но вестей от них до сих пор нет.

— Подростки по-прежнему не найдены, их поиски продолжаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, родные мальчиков обратились в СК по Новосибирской области 9 июля. Подростки ушли на реку Тара из дома и не вернулись. Очевидцы говорят, что молодые люди плавали на бревне посреди реки. Следователи нашли на берегу их личные вещи и телефон. Подростков сейчас ищут волонтеры, полицейские, спасатели МЧС, сотрудники сельской администрации и жители села Кыштовка. Русло реки Тара перегородили неводом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вещи и мопед нашли на берегу реки»: в селе под Новосибирском пропало двое подростков

Следователи проводят проверку по данному факту (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU