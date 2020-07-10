«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги
Родные 82-летней женщины, погибшей под колесами автобуса, ищут свидетелей ДТП. Они рассказали о том, что произошло в день трагедии.
— Она ехала к себе на дачу в СНТ «Березовая Роща». Водитель наехал на нее, когда она выходила из автобуса. Женщина пережила ужасную боль: размозжение нижних конечностей, ампутацию одной из них, черепно-мозговую травму, отек головного мозга, остановку сердца, перешедшую в кому. Она скончалась в больнице, находясь на аппарате ИВЛ, так и не пришла в сознание, несмотря на старания медиков! А до трагедии была в добром здравии, вела достаточно активный образ жизни, по здоровью нареканий не имела! — написали в группе «ЧС54 | Новосибирск».
Теперь родственникам бабушки нужны видеозаписи с регистраторов, фотографии, информация от очевидцев. Если вам что-то известно, просьба сообщить по номеру 8-913-707-23-23.
Напомним, трагедия произошла утром 3 июля на улице Профилактической. Пенсионерка выходила из автобуса, но не успела убрать руку с поручня, как двери закрылись. Женщине зажало руку, она упала под колеса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зажал дверьми руку и поехал»: в Новосибирске пенсионерку задавил автобус
Пожилая женщина от полученных травм умерла в больнице (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU