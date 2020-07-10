2020-07-10T05:52:17+03:00
Общество

«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги

Медики ампутировали одну из них, но пожилую женщину все равно не удалось спасти
Раиса Азарова
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До трагедии женщина не жаловалась на здоровье и вела активный образ жизни.До трагедии женщина не жаловалась на здоровье и вела активный образ жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Родные 82-летней женщины, погибшей под колесами автобуса, ищут свидетелей ДТП. Они рассказали о том, что произошло в день трагедии.

— Она ехала к себе на дачу в СНТ «Березовая Роща». Водитель наехал на нее, когда она выходила из автобуса. Женщина пережила ужасную боль: размозжение нижних конечностей, ампутацию одной из них, черепно-мозговую травму, отек головного мозга, остановку сердца, перешедшую в кому. Она скончалась в больнице, находясь на аппарате ИВЛ, так и не пришла в сознание, несмотря на старания медиков! А до трагедии была в добром здравии, вела достаточно активный образ жизни, по здоровью нареканий не имела! — написали в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Теперь родственникам бабушки нужны видеозаписи с регистраторов, фотографии, информация от очевидцев. Если вам что-то известно, просьба сообщить по номеру 8-913-707-23-23.

Напомним, трагедия произошла утром 3 июля на улице Профилактической. Пенсионерка выходила из автобуса, но не успела убрать руку с поручня, как двери закрылись. Женщине зажало руку, она упала под колеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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