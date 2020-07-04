«Зажал дверьми руку и поехал»: в Новосибирске пенсионерку задавил автобус

4 Июль 2020 2020-07-04T08:02:26+03:00

Пенсионерку пытались спасти врачи, но она умерла от полученных травм в больнице. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Дзержинском районе Новосибирска под колесами автобуса погибла 82-летняя сибирячка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— ДТП произошло 3 июля в 08.45 у дома № 3 на улице Профилактической. Женщина выходила из автобуса, она не успела убрать руку с поручня, из-за чего ей зажало руку дверьми, она упала под колеса. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице, — рассказали в ведомстве.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Напомним, в сентябре 2019 года на пешеходном переходе водитель автобуса насмерть сбил 20-летнюю девушку. Она скончалась на месте ДТП. ДТП произошло на выезде с кольца возле «Голден Парка». Автобус ехал по кольцу со стороны улицы Объединения с левым поворотом на улицу Мясникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU