2020-07-04T08:02:26+03:00
Происшествия

«Зажал дверьми руку и поехал»: в Новосибирске пенсионерку задавил автобус

Пожилая женщина от полученных травм умерла в больнице
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пенсионерку пытались спасти врачи, но она умерла от полученных травм в больнице.Пенсионерку пытались спасти врачи, но она умерла от полученных травм в больнице.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Новосибирска под колесами автобуса погибла 82-летняя сибирячка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло 3 июля в 08.45 у дома № 3 на улице Профилактической. Женщина выходила из автобуса, она не успела убрать руку с поручня, из-за чего ей зажало руку дверьми, она упала под колеса. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице, — рассказали в ведомстве.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Напомним, в сентябре 2019 года на пешеходном переходе водитель автобуса насмерть сбил 20-летнюю девушку. Она скончалась на месте ДТП. ДТП произошло на выезде с кольца возле «Голден Парка». Автобус ехал по кольцу со стороны улицы Объединения с левым поворотом на улицу Мясникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наезд на пешеходном переходе: под колесами автобуса погибла 20-летняя девушка.

50-летний водитель автобуса выезжал с кольца, когда сбил на «зебре» девушку. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зажал дверьми руку и поехал»: в Новосибирске пенсионерку задавил автобус
В Новосибирской области коронавирусом заболели 111 человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще трое: что о них известно
«Они едва открыли глазки»: в Новосибирске двое щенков чудом выжили в машине по переработке мусора
Отпросился к врачу: дворник-инвалид отсудил 10 тысяч рублей за прогул
Погода в Новосибирске на 4 июля 2020 года: жара немного спадет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Из-за коронавируса сибиряки стали чаще покупать и арендовать дачи
Убийцу сибирячки, которую искали два месяца после пропажи, осудили на 17 лет
«Вспыхнули ящики и пластик»: в Новосибирске загорелся магазин
«Поднял ее до третьего этажа»: новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна
«Избил водителя, помял машину»: в Новосибирске пассажир набросился на таксиста
Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на реке Иня
«Водителя зажало в кабине»: под Новосибирском ГАЗель врезалась в грузовик
В Новосибирской области ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Стали известны подробности исчезновения новосибирского подростка: в деле замешан мужчина с собакой
Андрей Травников: «Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы»
«Уехал к другу и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в шортах и синей кепке
31 новый аппарат ИВЛ получила Новосибирская область
«Трос оторвался и висит над рекой»: сибирячка пожаловалась на ветхий мост, который ведет в школу и детский садик
Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось
«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок
В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты
«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)
Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»
Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ
Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году
Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд