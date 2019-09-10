Наезд на пешеходном переходе: под колесами автобуса погибла 20-летняя девушка
Авария произошла сегодня рано утром, 10 сентября на «зебре» возле «Голден Парка» в Калининском районе Новосибирска.
В редакцию КП-Новосибирск поступила запись с видеорегистратора от очевидца. На ней видна машина «Скорой помощи», а так же остановившийся на пешеходном переходе автобус. Как сказал наш читатель Виталий, рядом с автобусом лежало накрытое одеялом тело.
В ГИБДД рассказали подробности аварии.
— ДТП произошло около 6:30 утра, на выезде с кольца возле «Голден Парка». Молодая девушка переходила пешеходный переход, когда ее сбил автобус, двигающийся по маршруту №34. Автобус ехал по кольцу со стороны улицы Объединения с левым поворотом на улицу Мясникова. В зоне пешеходного перехода он совершил наезд на женщину, ей предположительно около 20 лет. От полученных травм она скончалась на месте, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сейчас на месте аварии работают экипажи ГИБДД, которые выясняют подробности случившегося. Личность девушки устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU