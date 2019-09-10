Наезд на пешеходном переходе: под колесами автобуса погибла 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-10T04:36:21+03:00

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Авария произошла сегодня рано утром, 10 сентября на «зебре» возле «Голден Парка» в Калининском районе Новосибирска.

В редакцию КП-Новосибирск поступила запись с видеорегистратора от очевидца. На ней видна машина «Скорой помощи», а так же остановившийся на пешеходном переходе автобус. Как сказал наш читатель Виталий, рядом с автобусом лежало накрытое одеялом тело.

В ГИБДД рассказали подробности аварии.

— ДТП произошло около 6:30 утра, на выезде с кольца возле «Голден Парка». Молодая девушка переходила пешеходный переход, когда ее сбил автобус, двигающийся по маршруту №34. Автобус ехал по кольцу со стороны улицы Объединения с левым поворотом на улицу Мясникова. В зоне пешеходного перехода он совершил наезд на женщину, ей предположительно около 20 лет. От полученных травм она скончалась на месте, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ГИБДД, которые выясняют подробности случившегося. Личность девушки устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU