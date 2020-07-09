В минздраве рассказали, сколько медиков умерли от коронавируса в Новосибирской области

9 Июль 2020 2020-07-09T18:58:36+03:00

В министерстве здравоохранения Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о том, сколько медиков в регионе скончались от коронавируса с момента начала пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ведомстве сообщили, что не все из них заразились на работе

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В министерстве здравоохранения Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о том, сколько медиков в регионе скончались от коронавируса с момента начала пандемии. Примечательно, что не все из них заразились на работе.

— За весь период распространения COVID-19 в Новосибирской области по данным на 3 июля 2020 года, от коронавирусной инфекции скончались 6 медицинских работников. Как было установлено в результате эпидемиологических исследований, заражение двоих из них не связано с профессиональной деятельностью, — пояснили в минздраве НСО.

Напомним, 9 июля стало известно еще о 101 заболевшем коронавирусом жителе региона. Всего в Новосибирской области в настоящее время зарегистрировано 6 932 случая инфицирования СOVID-19. В числе заболевших — 410 детей. В Новосибирской области 4 677 пациентов были выписаны с выздоровлением: из них 170 — за последние сутки. Всего в регионе скончались 128 человек, четверо из них — за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU