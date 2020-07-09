Еще 101 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 7 тысяч человек

9 Июль 2020 2020-07-09T08:38:17+03:00

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В четверг, 9 июля, стало известно о том, что еще 101 человек заболел коронавирусом за последние сутки, выздоровели — 170 пациентов, умерли — 4 человека Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— За время эпидемии коронавирус обнаружили у 6 932 человек, при этом выздоровели — 4 677 пациентов, к сожалению, умерли, 128 человек, — сообщили в оперштабе. — Сейчас в реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

Из-за ограничительных мер в Новосибирске принято решение оказать психологическую помощь подросткам. Родители могут обратиться за ней через классных руководителей. Это связано с тем, что за последнее время родители и дети проводят много времени вместе, но не знают о чем общаться и что делать, рассказал КП-Новосибирск источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU