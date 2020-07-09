2020-07-09T14:11:13+03:00
Общество

Мэр призвал помочь девочке, жизнь которой зависит от самого дорогого в мире укола

Цена жизни девочки — 2,1 миллиона долларов
Алена КУЛЕШОВА
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Цена жизни малышки — 2,1 миллиона долларов. Фото: Ася УльяноваЦена жизни малышки — 2,1 миллиона долларов. Фото: Ася Ульянова
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Мэр Новосибирска призвал помочь маленькой девочке Софии, которой недавно поставили страшный диагноз — «спинально-мышечная атрофия». Раньше дети с такой редкой генетической болезнью были обречены: они переставали двигаться, есть и дышать. Но в наше время существует лекарство: четырехмесячной малышке может помочь укол с препаратами. Но он — самый дорогой в мире. Цена жизни малышки — 2,1 миллиона долларов (145 миллионов рублей).

Мэр Новосибирска призвал помочь маленькой девочке Софии, которой недавно поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия». Фото:a_lokot

Мэр Новосибирска призвал помочь маленькой девочке Софии, которой недавно поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия». Фото:a_lokot

— Мне часто пишут неравнодушные новосибирцы с просьбой помочь в сборе средств на дорогостоящие лекарства маленькой девочке Софии, — написал на своей странице в Instagram Анатолий Локоть. — Попросил департамент социальной политики мэрии связаться с семьей, рассмотреть возможность помочь.

Напомним, подробнее историю маленькой Софии КП-Новосибирск рассказывала ранее. Родители малышки рассказали журналистам, как они борются за жизнь своей дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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