2020-07-09T10:16:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом появится в Новосибирской области: где и зачем еще один

Он появится в Бердске и станет своего рода сортировочным центром
Александра Сударь
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В Новосибирской области откроют еще один инфекционный госпиталь.В Новосибирской области откроют еще один инфекционный госпиталь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области под инфекционный госпиталь перепрофилируют еще одну больницу. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом рассказали в региональном минздраве.

— Перепрофилируют один из корпусов горбольницы в Бердске. Инфекционный госпиталь будет служить своего рода сортировочным центром. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией — для уточнения диагноза. В госпитале будет 60 коек для пациентов, — сообщили в минздраве.

Сейчас в госпитале находятся 5 пациентов с коронавирусом. Их состояние медики оценивают, как легкой и средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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