Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом появится в Новосибирской области: где и зачем еще один
В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области под инфекционный госпиталь перепрофилируют еще одну больницу. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом рассказали в региональном минздраве.
— Перепрофилируют один из корпусов горбольницы в Бердске. Инфекционный госпиталь будет служить своего рода сортировочным центром. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией — для уточнения диагноза. В госпитале будет 60 коек для пациентов, — сообщили в минздраве.
Сейчас в госпитале находятся 5 пациентов с коронавирусом. Их состояние медики оценивают, как легкой и средней степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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