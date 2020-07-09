2020-07-09T09:04:26+03:00
Общество

Полицейские прокомментировали ситуацию с девушкой в хиджабе, которая не хотела выходить из автобуса

Ей могут грозить штрафы, административный арест или даже уголовная ответственность
Надежда РЫЖКИНА
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Женщина упорно не хотела покидать транспорт по требованию полиции. Фото: кадр из видеоЖенщина упорно не хотела покидать транспорт по требованию полиции. Фото: кадр из видео
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В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали конфликт пассажирки автобуса и полицейского из-за медицинской маски. Инцидент произошел в среду, 8 июля.

— В полицию поступило сообщение от кондуктора автобуса (что пассажирка без маски — Ред.). Полицейские, прибывшие на место, провели беседу и попросили пассажирку выйти из автобуса. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП — Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (по закону это штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей). В целом по ситуации, в том числе по факту сопротивления сотрудникам полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как пояснила КП-Новосибирск юрист, если вину женщины в сопротивлении полицейским докажут, то ей может грозит еще одно административное наказание.

— Поскольку женщина не применяла напрямую насилие в отношении сотрудника полиции, а лишь не выполняла его законные требования, ее могут обвинить по части 1 статьи 19.3 КоАП Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В таком случае ей будет грозить минимум административный штраф от 500 до 1000 рублей, максимум — административный арест на срок до 15 суток, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

За в сторону полицейских в присутствии третьих лиц женщине может грозить и уголовная ответственность по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Напомним, ранее юрист объясняла, что может грозить полицейским, которым пришлось вытолкнуть пассажирку из автобуса силой.

Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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