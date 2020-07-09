Что грозит полицейским, силой вытолкнувшим девушку в хиджабе из автобуса: юрист прокомментировал видео

9 Июль 2020 2020-07-09T06:57:06+03:00

Она была без защитной маски и отказывалась покидать транспорт для составления протокола

Изменить размер текста: A A

Юрист Марина Пьянкова рассказала КП-Новосибирск, что может грозить полицейским, которые силой вытолкнули пассажирку без маски, из автобуса.

Девушка в хиджабе наотрез отказалась покидать транспорт для составления протокола, она требовала, чтобы документ составили прямо в автобусе.

— Ее вообще не должны были пускать в автобус без защитной маски. Кроме того, если бы протокол составлялся в автобусе, то это бы задержало его перемещение по городу и повлекло бы нарушение перевозчиком своих обязательств. Поэтому полицейские правильно сделали, что вывели женщину. Но если у нее останутся после применения силы синяки или ссадины, то она имеет право написать заявление, и это будет квалифицироваться как побои, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, скандал произошел в среду, 8 июля. Конфликт женщины и полицейских попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789476" frameborder="0"></iframe> Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией

Произошедшее активно обсуждают в соцсетях сибиряки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU