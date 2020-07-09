Что грозит полицейским, силой вытолкнувшим девушку в хиджабе из автобуса: юрист прокомментировал видео
Юрист Марина Пьянкова рассказала КП-Новосибирск, что может грозить полицейским, которые силой вытолкнули пассажирку без маски, из автобуса.
Девушка в хиджабе наотрез отказалась покидать транспорт для составления протокола, она требовала, чтобы документ составили прямо в автобусе.
— Ее вообще не должны были пускать в автобус без защитной маски. Кроме того, если бы протокол составлялся в автобусе, то это бы задержало его перемещение по городу и повлекло бы нарушение перевозчиком своих обязательств. Поэтому полицейские правильно сделали, что вывели женщину. Но если у нее останутся после применения силы синяки или ссадины, то она имеет право написать заявление, и это будет квалифицироваться как побои, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, скандал произошел в среду, 8 июля. Конфликт женщины и полицейских попал на видео.
Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.
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