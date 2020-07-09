2020-07-09T06:57:06+03:00
Общество

Что грозит полицейским, силой вытолкнувшим девушку в хиджабе из автобуса: юрист прокомментировал видео

Она была без защитной маски и отказывалась покидать транспорт для составления протокола
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина отказывалась выйти из автобуса добровольно. Фото: кадр из видео.Женщина отказывалась выйти из автобуса добровольно. Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Юрист Марина Пьянкова рассказала КП-Новосибирск, что может грозить полицейским, которые силой вытолкнули пассажирку без маски, из автобуса.

Девушка в хиджабе наотрез отказалась покидать транспорт для составления протокола, она требовала, чтобы документ составили прямо в автобусе.

— Ее вообще не должны были пускать в автобус без защитной маски. Кроме того, если бы протокол составлялся в автобусе, то это бы задержало его перемещение по городу и повлекло бы нарушение перевозчиком своих обязательств. Поэтому полицейские правильно сделали, что вывели женщину. Но если у нее останутся после применения силы синяки или ссадины, то она имеет право написать заявление, и это будет квалифицироваться как побои, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, скандал произошел в среду, 8 июля. Конфликт женщины и полицейских попал на видео.

Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией

Произошедшее активно обсуждают в соцсетях сибиряки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик ехал по встречной полосе в центре Новосибирска: водители объяснили, как он мог там оказаться
Что грозит полицейским, силой вытолкнувшим девушку в хиджабе из автобуса: юрист прокомментировал видео
В Новосибирске подросток сорвался со скалы и разбил голову
Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске получил благодарность мэра Новосибирска
Будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020: отменят ли праздник
«Матрас сдулся посреди котлована»: спасатели вытащили из воды тонущего подростка
«Мы все исправим»: в мэрии рассказали, почему на дороге появилась яма глубиной три метра
«Я раньше в стационаре работала, буйных успокаивала»: пенсионерка рассказала, почему напала на девушку после ДТП
Сибиряк облил бензином и поджег машину друга из-за ссоры
Погода в Новосибирске на 9 июля 2020 года: жара выше +30
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Новосибирский детский омбудсмен попросит выплатить подросткам 10 тысяч рублей
В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли под летние веранды
Новосибирцев предупредили о самом жарком дне на этой неделе
Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией
В Новосибирске ищут 80-летнюю бабушку в оранжевой кофте, которая ушла со своей дачи
Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось