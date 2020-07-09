«Матрас сдулся посреди котлована»: спасатели вытащили из воды тонущего подростка

9 Июль 2020 2020-07-09T05:48:15+03:00

Еще двое сибиряков уплыли на матрасе далеко от берега

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14-летний подросток едва не утонул в котловане Горский. Он плавал на надувном матрасе, как вдруг его плавсредство стало сдуваться. Мальчику помогли матросы-спасатели.

— 8 июля в 17:38 на воде стал тонуть подросток, у которого сдулся надувной матрас посередине водоема. Спасатели вытащили его из воды, доставили на берег. С мальчиком проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи он не нуждается, — сообщили спасатели МАСС.

Похожий случай произошел в тот же день часом ранее. В Обском Водохранилище в Советском районе на надувном матрасе плавали 22-летняя девушка и 17-летний парень. Вода унесла их далеко от берега. Спасатели доставили их на сушу и провели с молодыми людьми профилактическую беседу.

Напомним, 3 июля спасатели помогли еще трем 16-летним детям: они отплыли слишком далеко от берега на надувном круге.

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