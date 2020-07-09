«Мы все исправим»: в мэрии рассказали, почему на дороге появилась яма глубиной три метра

На месте ямы глубиной в три метра идет ремонт. Фото: мэрия Новосибирска
В четверг, 9 июля, стало известно, что яму, глубиной в три метра, уберут. Напомним, провал образовался на проезжей части у дома №16/1 по улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. О ней КП-Новосибирск сообщил читатель Алексей Кремнев.
Опасный провал образовался прямо на проезжей части. Фото: Алексей Кремнев
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии КП-Новосибирск ответили, что провал уже устраняют. Сейчас опасное место огорожено. Также в администрации рассказали, почему там образовалась такая глубокая яма.
— На этом участке дороги произошел порыв тепловой сети в ходе испытаний «СГК», — прокомментировали в администрации.
В «СГК» информацию подтвердили.
Ремонт планируют закончить 15 июля. Фото: мэрия Новосибирска
— В результате гидравлических испытаний на теплосетях ТЭЦ-4 7 июля произошел порыв на магистральной теплотрассе по улице Кропоткина. В настоящее время бригада ведет замену поврежденного участка, сужена проезжая часть дороги, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе компании.
Восстановить дорожное покрытие планируют до 15 июля. В «СГК» принесли извинения за доставленные неудобства.
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