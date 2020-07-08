«Люди ее огородили»: на дороге в Новосибирске появилась яма трехметровой глубины

8 Июль 2020 2020-07-08T04:09:36+03:00

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На проезжей части в Заельцовском районе Новосибирска прохожие заметили огромную яму. По словам читателей КП-Новосибирск, ее глубина составляет около трех метров.

— Яма появилась на дороге около дома по адресу улица Крапоткина 263. По глубине это где-то примерно 2,5-3 метра. Люди огородили ее лентой, чтобы никто из автомобилистов туда случайно не угодил, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Напомним, в марте КП-Новосибирск писала о том, как в яме около дома №16/1 на улице Ипподромской на обочине образовалась огромная лужа. Несколько смельчаков проверили насколько глубокая яма. Они аккуратно заехали в лужу. Колеса автомобилей резко ушли под воду примерно на полметра. Проезжать дальше водители не рискнули.

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ИСТОЧНИК KP.RU