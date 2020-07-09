Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 107 человек, выздоровели 207 пациентов за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 831 случай заболевания, умерли 124 человека. В основном это пожилые люди.
Впервые количество выздоровевших в два раза превысило число заболевших коронавирусом.
Зараженные коронавирусом есть на всей территории региона.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
В регионе разрешили работать магазинам с отдельным входом и зоопарку, открыли летние кафе. Торговые центры и фитнес-клубы по-прежнему под запретом.
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Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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