Еще четверо за сутки: в Новосибирской области от коронавируса умерли 124 человека

8 Июль 2020 2020-07-08T08:29:40+03:00

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В среду, 8 июля, стало известно, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Это двое мужчин: им было 67 и 68 лет, и две женщины: им было 67 лет и 53 года. С начала эпидемии от коронавируса скончались 124 пациента. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 23 пациента. За сутки коронавирус обнаружили у 107 человек, при этом выздоровели 207 пациентов, — сообщили в оперштабе.

За время эпидемии коронавирус обнаружили у 6 831 человека, при этом выздоровели больше половины — 4 507 пациентов.

Напомним, несмотря на то, что инфекцию еще не удалось победить, по словам главы региона, в ситуации с болезнью наметилась положительная динамика. В связи с этим приняли решение открыть летние кафе. Также уже работают магазины с отдельным входом и зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU