Новосибирский детский омбудсмен попросит выплатить подросткам 10 тысяч рублей

Надежда Болтенко уверена, что подростки тоже нуждаются в медицинской помощи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области обратится к губернатору региона и детскому омбудсмену страны с просьбой рассмотреть инициативу с дополнительными выплатами на детей 16-18 лет. Этот вопрос был поднят на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в НСО.

Напомним, с 1 июня этого года президентом Владимиром Путиным была назначена матпомощь семьям, где есть дети от 3 до 16 лет в виде пособий в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом для детей старшего возраста подобной поддержки предусмотрено не было.

— Такое разделение не совсем понятно, ведь подростки 16-18 лет преимущественно также находятся на попечении родителей, многие из них еще учатся, а потому не имеют возможности трудоустроиться, — цитирует Надежду Болтенко сайт Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

С такой инициативой уже выступала Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, однако поддержки в правительстве страны она не нашла. Члены Экспертного совета поддержали решение обратиться к главе региона, а также к Анне Кузнецовой с просьбой снова обратить внимание на этот вопрос.

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