2020-07-08T03:11:31+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после того, как в Оби утонули трое человек

Они спасли 12-летнюю девочку, а самих их унесло течением реки
Галина Симонова
Поделиться:
Следователи проводят проверку после того, как в реке утонули трое человек.Следователи проводят проверку после того, как в реке утонули трое человек.
Изменить размер текста:

Следователи проводят проверку после трагедии, произошедшей на реке Обь. Напомним, сегодня там утонули трое человек. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, двое детей, мальчик 14 лет и девочка 12 лет отправились купаться и начали тонуть. К ним на помощь бросились их родственники — 50-летний мужчина и 22-летний парень. В итоге, из воды удалось достать только девочку, троих человек унесло течением.

— На место происшествия выехал следователь, все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Проводится доследственная проверка, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

На месте происшествия продолжают работать водолазы. Они обнаружили третье тело — 14-летнего мальчика.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С родными работают психологи»: водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, который утонул в Оби, спасая сестру.

Вместе с ним под воду ушли еще два человека, их тела также обнаружены. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски мужчины в бейсболке «Сибирь» закончились трагедией
Погода в Новосибирске на 8 июля 2020 года: жара до +30
Следователи начали проверку после того, как в Оби утонули трое человек
«С родными работают психологи»: водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, который утонул в Оби, спасая сестру
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Погибла целая семья»: в МЧС прокомментировали гибель трех человек во время спасения тонущего ребенка
Добежал до финиша и упал: участнику военного конкурса стало плохо после марш-броска
«Сами погибли, а девочку спасли!»: в Новосибирске три человека утонули, пытаясь спасти ребенка
Мэр Бердска готов объявить голодовку из-за строительства мусорного полигона
Лайфхак: как почувствовать себя вип-клиентом
На Советском шоссе в Новосибирске загорелась маршрутка: пламя потушили автомобилисты
Росстат рассказал, куда обращаются жители страны, чтобы решить вопрос с трудоустройством
В правительстве региона рассказали, кто займется сбором мнений по вопросу о том, где поставить стелу
ГВАРДИЯ приглашает школьников умно отдохнуть и поехать в Сочи