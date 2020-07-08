Следователи начали проверку после того, как в Оби утонули трое человек

8 Июль 2020 2020-07-08T03:11:31+03:00

Следователи проводят проверку после того, как в реке утонули трое человек.

Они спасли 12-летнюю девочку, а самих их унесло течением реки

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Следователи проводят проверку после трагедии, произошедшей на реке Обь. Напомним, сегодня там утонули трое человек. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, двое детей, мальчик 14 лет и девочка 12 лет отправились купаться и начали тонуть. К ним на помощь бросились их родственники — 50-летний мужчина и 22-летний парень. В итоге, из воды удалось достать только девочку, троих человек унесло течением.

— На место происшествия выехал следователь, все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Проводится доследственная проверка, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

На месте происшествия продолжают работать водолазы. Они обнаружили третье тело — 14-летнего мальчика.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU