Следователи начали проверку после того, как в Оби утонули трое человек
Следователи проводят проверку после трагедии, произошедшей на реке Обь. Напомним, сегодня там утонули трое человек. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, двое детей, мальчик 14 лет и девочка 12 лет отправились купаться и начали тонуть. К ним на помощь бросились их родственники — 50-летний мужчина и 22-летний парень. В итоге, из воды удалось достать только девочку, троих человек унесло течением.
— На место происшествия выехал следователь, все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Проводится доследственная проверка, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
На месте происшествия продолжают работать водолазы. Они обнаружили третье тело — 14-летнего мальчика.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU