В Новосибирске умерла еще один врач поликлиники: во всем винят CОVID-19
Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Новосибирске умерла заведующая терапевтического отделения городской поликлиники № 17 Лариса Владимировна Турханова. Подтверждение об этом корреспондент КП-Новосибирск получила от работника поликлиники.
— Лариса Владимировна умерла, больше здесь не работает, — сказали корреспонденту КП-Новосибирск в регистратуре поликлиники № 17.
Источник сообщает, что в смерти женщины виноват коронавирус. На сайте поликлиники, однако, нет никакой информации о смерти врача, Лариса Турханова числится по-прежнему в списке сотрудников.
КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.
Напомним , в июне от коронавируса умерла 39-летняя медсестра Центральной городской больницы в Искитиме. Она работала в составе ковидной бригады.
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ИСТОЧНИК KP.RU