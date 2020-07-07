2020-07-07T11:01:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске умерла еще один врач поликлиники: во всем винят CОVID-19

Об этом КП-Новосибирск сказали в больнице, где работала терапевт
Раиса Азарова
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В поликлинике сообщили, что врач умерла и больше у них не работает.В поликлинике сообщили, что врач умерла и больше у них не работает.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Новосибирске умерла заведующая терапевтического отделения городской поликлиники № 17 Лариса Владимировна Турханова. Подтверждение об этом корреспондент КП-Новосибирск получила от работника поликлиники.

— Лариса Владимировна умерла, больше здесь не работает, — сказали корреспонденту КП-Новосибирск в регистратуре поликлиники № 17.

Источник сообщает, что в смерти женщины виноват коронавирус. На сайте поликлиники, однако, нет никакой информации о смерти врача, Лариса Турханова числится по-прежнему в списке сотрудников.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

Напомним , в июне от коронавируса умерла 39-летняя медсестра Центральной городской больницы в Искитиме. Она работала в составе ковидной бригады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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