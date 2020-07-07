«Мы ее еще и освятим!»: сибиряк подарил жене на день рождения икону размером в сантиметр
Известный миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал икону размером чуть больше сантиметра. Свою работу он вручил в подарок жене на ее день рождения. Как рассказал мастер КП-Новосибирск, его супруга Светлана давно просила об этом подарке.
— В прошлом году друзья заказали мне икону примерно того же плана, но с другим образом. Жена посмотрела на это и сказала: а почему у меня и наших детей до сих пор иконы нет? Так что она заказала у меня работу. Икону я мастерил несколько месяцев в свободное от работы время, не спешил, зная, что мне нужно успеть к июлю. — рассказал Владимир.
Позже работу планируют отнести в храм и освятить. Фото: Владимир Анискин
На иконе изображен лик святой Фотины (Светланы) — нарисован он акварелью с помощью мелкой кисточки. Оклад выполнен из олова и золота, к нему приклеены крошечные золотые самородки, малахит, азурит и бриллианты.
— Это будет семейная реликвия. Когда церкви откроются, освятим икону и поставим ее в рамочке на домашнем иконостасе, — рассказал миниатюрист.
Сейчас Владимир готовит икону для своего сына Федора, его день рождения будет в конце июля.
Напомним, ранее миниатюрист подал заявку, чтобы в книгу рекордов России внесли его работу почти десятилетней давности — крошечную матрешку на конце конского волоса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось
Он хочет, чтобы ее внесли в Книгу рекордов России (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU