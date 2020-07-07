2020-07-07T09:53:52+03:00
Общество

«Мы ее еще и освятим!»: сибиряк подарил жене на день рождения икону размером в сантиметр

Семья планирует потом поставить ее в рамке на домашний иконостас
Надежда РЫЖКИНА
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Размер иконы 12х13,5 миллиметра. Фото: Владимир АнискинРазмер иконы 12х13,5 миллиметра. Фото: Владимир Анискин
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Известный миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал икону размером чуть больше сантиметра. Свою работу он вручил в подарок жене на ее день рождения. Как рассказал мастер КП-Новосибирск, его супруга Светлана давно просила об этом подарке.

— В прошлом году друзья заказали мне икону примерно того же плана, но с другим образом. Жена посмотрела на это и сказала: а почему у меня и наших детей до сих пор иконы нет? Так что она заказала у меня работу. Икону я мастерил несколько месяцев в свободное от работы время, не спешил, зная, что мне нужно успеть к июлю. — рассказал Владимир.

Позже работу планируют отнести в храм и освятить. Фото: Владимир Анискин

Позже работу планируют отнести в храм и освятить. Фото: Владимир Анискин

На иконе изображен лик святой Фотины (Светланы) — нарисован он акварелью с помощью мелкой кисточки. Оклад выполнен из олова и золота, к нему приклеены крошечные золотые самородки, малахит, азурит и бриллианты.

— Это будет семейная реликвия. Когда церкви откроются, освятим икону и поставим ее в рамочке на домашнем иконостасе, — рассказал миниатюрист.

Сейчас Владимир готовит икону для своего сына Федора, его день рождения будет в конце июля.

Напомним, ранее миниатюрист подал заявку, чтобы в книгу рекордов России внесли его работу почти десятилетней давности — крошечную матрешку на конце конского волоса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мы ее еще и освятим!»: сибиряк подарил жене на день рождения икону размером в сантиметр
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