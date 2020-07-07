2020-07-07T08:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 113 человек

При этом выздоровели 155 пациентов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом заболели 113 человек за сутки.Коронавирусом заболели 113 человек за сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 7 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще й 113 человек, из больницы с выздоровлением выписали 155 пациентов. К сожалению, за сутки умерли 4 человека. Все они пожилые люди, которые были старше 60 лет. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— За время эпидемии коронавирусом заболели 6 724 человека, в том числе 397 детей, выздоровели 4 300 пациентов, умерли — 120 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Сообщалось, что в психиатрической больнице №3 зафиксирована вспышка коронавируса. В региональном минздраве опровергли эту информацию. Пациенты и сотрудник заболели в разное время. К слову, они прошли лечение и уже выздоровели.

В регионе по-прежнему действует требование быть в общественных местах в защитных масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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