В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 113 человек

7 Июль 2020 2020-07-07T08:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще й 113 человек, из больницы с выздоровлением выписали 155 пациентов. К сожалению, за сутки умерли 4 человека. Все они пожилые люди, которые были старше 60 лет. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— За время эпидемии коронавирусом заболели 6 724 человека, в том числе 397 детей, выздоровели 4 300 пациентов, умерли — 120 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Сообщалось, что в психиатрической больнице №3 зафиксирована вспышка коронавируса. В региональном минздраве опровергли эту информацию. Пациенты и сотрудник заболели в разное время. К слову, они прошли лечение и уже выздоровели.

В регионе по-прежнему действует требование быть в общественных местах в защитных масках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В психиатрической больнице вспышка коронавируса: в минздраве объяснили, что случилось.

Информацию о вспышке в министерстве опровергли. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU