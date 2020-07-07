2020-07-07T08:49:56+03:00
Общество

«Его искали водолазы»: под Новосибирском в пруду утонул 49-летний мужчина

Сибиряк купался у дачных участков
Надежда РЫЖКИНА
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Тело мужчины вытащили со дна водолазы. Фото: архив "КП".Тело мужчины вытащили со дна водолазы. Фото: архив "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пруду под Новосибирском утонул 49-летний мужчина. Произошло все в СНТ Смородинка в Мошковском районе.

— 6 июля искать тело мужчины выезжали водолазы Новосибирского поисково-спасательного отряда. В результате поисковых мероприятий тело пострадавшего обнаружено и передано сотрудникам полиции, — сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО.

Спасатели напомнили, что всем отдыхающим у воды нужно соблюдать меры безопасности: не лезть в воду в состоянии опьянения, не купаться в непроверенных местах и в одиночку, следить за купающимися детьми.

Напомним, 2 июля на реке Иня в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Он пошел купаться с друзьями без взрослых и заехал в реку на велосипеде, спастись сам не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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