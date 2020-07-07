«Его искали водолазы»: под Новосибирском в пруду утонул 49-летний мужчина
В пруду под Новосибирском утонул 49-летний мужчина. Произошло все в СНТ Смородинка в Мошковском районе.
— 6 июля искать тело мужчины выезжали водолазы Новосибирского поисково-спасательного отряда. В результате поисковых мероприятий тело пострадавшего обнаружено и передано сотрудникам полиции, — сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО.
Спасатели напомнили, что всем отдыхающим у воды нужно соблюдать меры безопасности: не лезть в воду в состоянии опьянения, не купаться в непроверенных местах и в одиночку, следить за купающимися детьми.
Напомним, 2 июля на реке Иня в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Он пошел купаться с друзьями без взрослых и заехал в реку на велосипеде, спастись сам не смог.
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