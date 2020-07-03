2020-07-03T16:11:21+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на реке Иня

Следователи проводят проверку по данному факту
Алена КУЛЕШОВА
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В Следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах на реке Иня утонул 9-летний мальчик.В Следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах на реке Иня утонул 9-летний мальчик.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах на реке Иня утонул 9-летний мальчик. Ребенок вместе с друзьями решил отправиться на реку без присмотра взрослых.

— По предварительным данным, днем трое детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в водоем. Уже в воде велосипед из-под ребенка выскользнул. Не умевший плавать 9-летний мальчик утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из реки, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

На место трагедии сразу же выехали следователи, по данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. Правоохранители опрашивают родных мальчика и очевидцев случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на реке Иня
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