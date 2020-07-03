«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок
В пятницу, 3 июля, в районе СНТ «Иня-2» произошла трагедия. На реке Иня утонул ребенок. На место происшествия выехали спасатели и следователь.
— Оперативному дежурному областной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о трагедии: в реке Иня утонул ребенок. Водолазы из числа спасателей Новосибирского ПСО готовят снаряжение к выезду на место, — сообщили спасатели.
Возраст ребенка пока неизвестен, очевидцы рассказали, что мама в истерике, ничего не может пояснить.
Трагедия произошла недалеко от дач.
На место выехал следователь СК по Новосибирской области. Проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства трагедии.
Напомним, на прошлой неделе утонул 9-летний мальчик. Он вместе с другом пытался переплыть реку Бердь. Местный житель рассказал, что тонуть начали оба подростка. Одного успели спасти очевидцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Его друга спасли»: девятилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском.
Дети пытались переплыть реку Бердь. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU