2020-07-03T11:43:19+03:00
Общество

«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок

На место происшествия выехали водолазы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водолазы выехали на поиски тела ребенка, утонувшего в реке Иня.Водолазы выехали на поиски тела ребенка, утонувшего в реке Иня.
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В пятницу, 3 июля, в районе СНТ «Иня-2» произошла трагедия. На реке Иня утонул ребенок. На место происшествия выехали спасатели и следователь.

— Оперативному дежурному областной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о трагедии: в реке Иня утонул ребенок. Водолазы из числа спасателей Новосибирского ПСО готовят снаряжение к выезду на место, — сообщили спасатели.

Возраст ребенка пока неизвестен, очевидцы рассказали, что мама в истерике, ничего не может пояснить.

Трагедия произошла недалеко от дач.

Трагедия произошла недалеко от дач.

На место выехал следователь СК по Новосибирской области. Проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства трагедии.

Напомним, на прошлой неделе утонул 9-летний мальчик. Он вместе с другом пытался переплыть реку Бердь. Местный житель рассказал, что тонуть начали оба подростка. Одного успели спасти очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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