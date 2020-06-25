2020-06-25T12:42:15+03:00
Происшествия

«Его друга спасли»: девятилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском

Дети пытались переплыть реку Бердь
Никита МАНЬКО
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К поискам подключились водолазы. ФОТО: предоставлено АСС НСОК поискам подключились водолазы. ФОТО: предоставлено АСС НСО
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Трагедия произошла днем в четверг, 25 июня, около 15:00. По данным очевидцев, дети купались возле пешеходного моста в Искитиме, где запрещено купание.

— По предварительным данным, мальчик пытался переплыть реку Бердь возле пешеходного моста, но не справился с течением и ушел под воду. Очевидцы не смогли вытащить ребенка из воды. Дежурная смена занимается поиском пропавшего, — сообщили КП-Новосибирск в Искитимском отряде АСС НСО.

Как рассказал КП-Новосибирск местный житель, двое девятилетних детей купались без присмотра взрослых. Внезапно начали просить о помощи, кричать, что тонут. Подростки, находившиеся рядом, бросились в воду и смогли вытащить из воды одного ребенка. Второго мальчика им спасти не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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