«Его друга спасли»: девятилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском
Трагедия произошла днем в четверг, 25 июня, около 15:00. По данным очевидцев, дети купались возле пешеходного моста в Искитиме, где запрещено купание.
— По предварительным данным, мальчик пытался переплыть реку Бердь возле пешеходного моста, но не справился с течением и ушел под воду. Очевидцы не смогли вытащить ребенка из воды. Дежурная смена занимается поиском пропавшего, — сообщили КП-Новосибирск в Искитимском отряде АСС НСО.
Как рассказал КП-Новосибирск местный житель, двое девятилетних детей купались без присмотра взрослых. Внезапно начали просить о помощи, кричать, что тонут. Подростки, находившиеся рядом, бросились в воду и смогли вытащить из воды одного ребенка. Второго мальчика им спасти не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU