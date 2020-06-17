«Скрылся под водой»: в Новосибирске утонул 15-летний мальчик

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:31:33+03:00

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В Новосибирске в котловане утонул 15-летний мальчик. Трагедия произошла 17 июня в котловане, расположенном вблизи улицы Стартовая,1 на жилмассиве Горский в Ленинском районе. Следователи проводят проверку по данному факту.

— По предварительным данным, пятеро несовершеннолетних пришли на котлован и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Его тело до сих пор не найдено, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас на котловане проводятся поисковые и следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи еще раз просят родителей быть внимательными и следить за детьми на водоемах.

Ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в Колыванском районе. Там, 23 мая, в озере рядом с селом Большой Оеш утонул 13-летний мальчик. Тело ребенка нашли водолазы, в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU