«Тело нашли водолазы»: под Новосибирском в озере утонул 13-летний мальчик
В Колыванском районе Новосибирской области погиб 13-летний ребенок. Мальчик утонул в озере рядом с селом Большой Оеш. Это произошло 23 мая, сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы региона.
— Оперативному дежурному Службы поступила заявка из отдела полиции на проведение поисковых мероприятий. Водолазы провели поисковые работы в предполагаемом месте утопления, которое было указано очевидцами. Тело ребенка было найдено и передано сотрудникам полиции, — рассказали спасатели.
При каких обстоятельствах погиб ребенок, были ли он с друзьями или родителями, сейчас расследуют в правоохранительных органах.
Напомним, 10 мая 9-летний мальчик утонул в озере Третий лог в Тогучине. Ребенок приехали погостить у дедушки, и отправился кататься на велосипедах с друзьями. Они приехали на водоем и решили искупаться. Мальчик поскользнулся, упал в воду и утонул.
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ИСТОЧНИК KP.RU