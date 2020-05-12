2020-05-12T13:43:53+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на озере в Тогучине

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи разбираются в причинах гибели 9-летнего мальчика в городе Тогучин.Следователи разбираются в причинах гибели 9-летнего мальчика в городе Тогучин.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи разбираются в причинах гибели 9-летнего мальчика в городе Тогучин в Новосибирской области. Напомним, ребенок утонул в местном озере Третий лог, когда находился без присмотра взрослых.

— По предварительной информации, 10 мая ребенок был в гостях у своего дедушки. После обеда мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Ребята приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В один момент, 9-летний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали звать на помощь взрослых, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Уже в ходе поисковых мероприятий тело ребенка извлекли из водоема. Причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время, следователи выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

В МЧС по Новосибирской области напоминают, что на данный момент в регионе пока еще нет ни одного открытого пляжа. Купание разрешено только там, где есть спасательные посты, дно проверено водолазами, а зона для купания ограждена буйками. Все остальные места купания небезопасные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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