«Он был без родителей»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
На озере Третий лог в Тогучинском районе утонул 9-летний мальчик. Это произошло 10 мая. В озере он купался без присмотра взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
— Мальчик оказался в воде в месте неорганизованного отдыха людей, где находился без присмотра взрослых, что привело к трагедии. Несмотря на жару, купаться еще рано, вода холодная, — рассказали в МЧС по Новосибирской области. — Кроме того, на данный момент нет ни одного открытого пляжа. Купание разрешено только там, где есть спасательные посты, дно проверено водолазами, а зона для купания ограждена буйками. Все остальные места купания небезопасные.
Судовладельцам также не стоит забывать о правилах безопасности: быть в жилетах и соблюдать скорость, ни в коем случае не садиться в лодку пьяными.
Если вы стали очевидцем происшествия на водном объекте и кому-то нужна помощь спасателей, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому телефону экстренных служб 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU