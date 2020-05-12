2020-05-12T10:36:37+03:00
Общество

«Он был без родителей»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик

Не смотря на жару купаться рано: вода холодная, а пляжи еще закрыты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском утонул подросток. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиПод Новосибирском утонул подросток. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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На озере Третий лог в Тогучинском районе утонул 9-летний мальчик. Это произошло 10 мая. В озере он купался без присмотра взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Мальчик оказался в воде в месте неорганизованного отдыха людей, где находился без присмотра взрослых, что привело к трагедии. Несмотря на жару, купаться еще рано, вода холодная, — рассказали в МЧС по Новосибирской области. — Кроме того, на данный момент нет ни одного открытого пляжа. Купание разрешено только там, где есть спасательные посты, дно проверено водолазами, а зона для купания ограждена буйками. Все остальные места купания небезопасные.

Судовладельцам также не стоит забывать о правилах безопасности: быть в жилетах и соблюдать скорость, ни в коем случае не садиться в лодку пьяными.

Если вы стали очевидцем происшествия на водном объекте и кому-то нужна помощь спасателей, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому телефону экстренных служб 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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