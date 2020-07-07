У неходячей сибирячки из подъезда украли инвалидную коляску

7 Июль 2020 2020-07-07T07:14:01+03:00

Полицейские нашли того, кто это сделал

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Новосибирские полицейские поймали мужчину, укравшего инвалидную коляску у неходячей женщины в Ленинском районе. Она стояла в подъезде. Стоимость инвалидной коляски составляла 30 тысяч рублей. Это произошло 24 июня.

— Сотрудники вовремя нашли того, кто забрал коляску: он не успел ее продать. Ее вернули сибирячке. Мужчине 30 лет, и ранее он уже был судим за кражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь мужчине грозит реальный срок.

Напомним, в начале июня в Дзержинском районе Новосибирска незнакомец в подъезде напал на 83-летнюю женщину. Он отобрал у нее сумку, в которой были 700 рублей и зубной протез. Тогда общая сумма ущерба составила 1800 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU