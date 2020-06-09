Новосибирец украл у сибирячки 700 рублей и зубной протез

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:20:26+03:00

Новосибирец ограбил пенсионерку, вот только добыча была оказалась скромной. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Новосибирска незнакомец в подъезде напал на 83-летнюю женщину. Он отобрал у нее сумку, в которой были 700 рублей и зубной протез. Это произошло 6 июня около 18.00 часов.

— Сумма ущерба составила 1800 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас мужчину ищут полицейские.

Его приметы: на вид около 25-30 лет, рост около 170 см, славянской внешности, волосы короткие темные.

Он был одет в темную куртку, джинсы синего цвета, темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-14-14, 232-15-07. Конфиденциальность гарантируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU