Под Новосибирском водитель иномарки погиб в страшном ДТП с грузовиком

7 Июль 2020 2020-07-07T06:08:34+03:00

Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой

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В ночь на 7 июля в Крагатском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. На 1260 километре автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво». Водитель иномарки погиб от полученных травм умер на месте аварии.

— Мужчина — 47-летний житель Москвы. Ехал со стороны Омска по направлению в Новосибирск. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские выясняют причины аварии.

Напомним, в конце мая водитель иномарки на полном ходу врезался в грузовик, который стоял на светофоре. В соцсети очевидцы бурно обсуждали, что грузовик спас маршрутку с людьми, которая в это время выехала на перекресток. Водитель иномарки погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU