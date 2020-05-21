2020-05-21T06:29:07+03:00
Происшествия

«Он летел прямо в маршрутку с людьми»: появилось видео страшной аварии у «Меги», где иномарка врезалась в грузовик

На кадрах видно, что иномарка летит на высокой скорости и влетает впереди стоящей грузовик
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель иномарки даже не тормозил перед тем, как влетел в грузовик. Фото: «Инцидент Новосибирск»Водитель иномарки даже не тормозил перед тем, как влетел в грузовик. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В четверг, 21 мая, обнародовали видео аварии в Кировском районе, где погиб водитель «Toyota Avensis». На кадрах видно, что иномарка на большой скорости, не тормозя, врезается во впереди стоящий на светофоре грузовик. Почему водитель не тормозил, стало ему плохо или машина была технически неисправна, выясняют сейчас в правоохранительных органах.

— Даже не затормозил! Грузовик спас маршрутку с людьми, которая в это время выехала на перекресток, жертв могло быть больше, — написали в комментариях паблика «АСТ-54» подписчики.

Напомним, страшная авария произошла в среду, 20 мая, у дома № 107 по улице Ватутина, недалеко от «Меги». За рулем «Toyota Avensis» был 34-летний водитель, он погиб на месте. Грузовик «Kia Bongo» после столкновения перевернулся, его водитель был госпитализирован.

Появилось видео, как иномарка врезалась в грузовик в Новосибирске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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