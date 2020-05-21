«Он летел прямо в маршрутку с людьми»: появилось видео страшной аварии у «Меги», где иномарка врезалась в грузовик

21 Май 2020 2020-05-21T06:29:07+03:00

Водитель иномарки даже не тормозил перед тем, как влетел в грузовик. Фото: «Инцидент Новосибирск»

На кадрах видно, что иномарка летит на высокой скорости и влетает впереди стоящей грузовик

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 мая, обнародовали видео аварии в Кировском районе, где погиб водитель «Toyota Avensis». На кадрах видно, что иномарка на большой скорости, не тормозя, врезается во впереди стоящий на светофоре грузовик. Почему водитель не тормозил, стало ему плохо или машина была технически неисправна, выясняют сейчас в правоохранительных органах.

— Даже не затормозил! Грузовик спас маршрутку с людьми, которая в это время выехала на перекресток, жертв могло быть больше, — написали в комментариях паблика «АСТ-54» подписчики.

Напомним, страшная авария произошла в среду, 20 мая, у дома № 107 по улице Ватутина, недалеко от «Меги». За рулем «Toyota Avensis» был 34-летний водитель, он погиб на месте. Грузовик «Kia Bongo» после столкновения перевернулся, его водитель был госпитализирован.

Появилось видео, как иномарка врезалась в грузовик в Новосибирске .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «Тойота» столкнулась с грузовиком: водитель погиб.

На месте аварии работал экипаж ГИБДД. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU