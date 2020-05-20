В Новосибирске завершились поиски парня, пропавшего перед возвращением в Киргизию

20 Май 2020 2020-05-20T19:30:42+03:00

В Новосибирске завершились поиски парня, который был в городе проездом по пути на родину в Киргизию. Фото: "Лиза Алерт"

Молодой человек не выходил на связь с 5 мая

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В Новосибирске завершились поиски парня, который был в городе проездом по пути на родину в Киргизию. Молодой человек не выходил на связь с 5 мая, его искали поисковики и полиция.

— Парня удалось найти благодаря ориентировкам в сети. Кто-то из новосибирцев увидел ориентировку, узнал молодого человека на улице и сообщил об этом нам. В свою очередь, мы уже связались с полицией. Они провели проверку, это действительно оказался тот, кого мы искали. Сейчас с ним все в порядке, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, молодой человек родом из Киргизии. Он прилетел в Новосибирск из другого региона, чтобы улететь к себе на родину. Но из-за коронавируса и самоизоляции сделать это у него не получилось. В Новосибирске он жил в разных местах, с семьей и знакомыми он созванивался, но в один момент перестал выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU