«Всыпать ремня ему, хорошего»: под Новосибирском подросток на «Жигулях» протаранил машины на парковке

7 Июль 2020 2020-07-07T03:57:03+03:00

Подросток на «Жигулях» врезался в автомобили на парковке. Фото: «АСТ-54»

От удара в багажник кроссовер врезался в кирпичную стену

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В Бердске у дома №1 на улице Горького подросток на «Жигулях» врезался в машины на парковке. От удара в багажник кроссовер «Toyota Highlander» влетел в кирпичную стену и получил серьезные повреждения.

— В результате столкновения, передняя часть «Жигулей» уничтожена, также у автомобиля пробило колеса и помяло крышу. «Toyota» тоже крепко досталось: у машины вдавило заднее крыло, крышку багажника, оба бампера, капот и решетку радиатора, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

На месте ДТП собралась большая толпа зевак. Они бурно обсуждали аварию.

Кроссовер, в который влетели «Жигули», серьезно пострадал. Фото: «АСТ-54»

— Всыпать ремня ему, хорошего!

— Вот что бывает, когда родители жалеют ремня для своего чада.

— Это ж на какой скорости он летел?

По словам юриста, так как за рулем был подросток, ущерб придется возмещать родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU