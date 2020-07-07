«Всыпать ремня ему, хорошего»: под Новосибирском подросток на «Жигулях» протаранил машины на парковке
В Бердске у дома №1 на улице Горького подросток на «Жигулях» врезался в машины на парковке. От удара в багажник кроссовер «Toyota Highlander» влетел в кирпичную стену и получил серьезные повреждения.
— В результате столкновения, передняя часть «Жигулей» уничтожена, также у автомобиля пробило колеса и помяло крышу. «Toyota» тоже крепко досталось: у машины вдавило заднее крыло, крышку багажника, оба бампера, капот и решетку радиатора, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
На месте ДТП собралась большая толпа зевак. Они бурно обсуждали аварию.
Кроссовер, в который влетели «Жигули», серьезно пострадал. Фото: «АСТ-54»
— Всыпать ремня ему, хорошего!
— Вот что бывает, когда родители жалеют ремня для своего чада.
— Это ж на какой скорости он летел?
По словам юриста, так как за рулем был подросток, ущерб придется возмещать родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU