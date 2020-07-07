2020-07-07T03:57:03+03:00
Происшествия

«Всыпать ремня ему, хорошего»: под Новосибирском подросток на «Жигулях» протаранил машины на парковке

От удара в багажник кроссовер врезался в кирпичную стену
Александра Сударь
Поделиться:
Подросток на «Жигулях» врезался в автомобили на парковке. Фото: «АСТ-54»Подросток на «Жигулях» врезался в автомобили на парковке. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Бердске у дома №1 на улице Горького подросток на «Жигулях» врезался в машины на парковке. От удара в багажник кроссовер «Toyota Highlander» влетел в кирпичную стену и получил серьезные повреждения.

— В результате столкновения, передняя часть «Жигулей» уничтожена, также у автомобиля пробило колеса и помяло крышу. «Toyota» тоже крепко досталось: у машины вдавило заднее крыло, крышку багажника, оба бампера, капот и решетку радиатора, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

На месте ДТП собралась большая толпа зевак. Они бурно обсуждали аварию.

Кроссовер, в который влетели «Жигули», серьезно пострадал. Фото: «АСТ-54»

Кроссовер, в который влетели «Жигули», серьезно пострадал. Фото: «АСТ-54»

— Всыпать ремня ему, хорошего!

— Вот что бывает, когда родители жалеют ремня для своего чада.

— Это ж на какой скорости он летел?

По словам юриста, так как за рулем был подросток, ущерб придется возмещать родителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Испугались хозяев»: подростки на машине протаранили забор и сбежали.

Теперь из разыскивают владельцы дома, которым надо починить ограду. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске к поискам особенного мальчика, пропавшего неделю назад, подключили беспилотники
«Всыпать ремня ему, хорошего»: под Новосибирском подросток на «Жигулях» протаранил машины на парковке
Погода в Новосибирске на 7 июля 2020 года: ожидается дождь с градом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Пол сгнил, из дыр лезут мыши»: прокуратура проверит аварийный дом в Новосибирске, где живут «дети войны»
«Дым виден с соседних улиц»: в Новосибирске загорелось здание недалеко от Бетонного завода
«Отлетела почти на метр»: в Новосибирске иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу
Около новосибирского роддома появился огромный аист с младенцем: рассказываем, откуда он взялся
В прокуратуре рассказали, почему произошел взрыв на молокозаводе под Новосибирском
«Работали без выходных и праздников»: мэр Анатолий Локоть напомнил горожанам о трудовом подвиге сибиряков
Поздравления с субмарины: командир подводной лодки «Новосибирск» прислал письмо в «Город трудовой доблести»
Экстренный ремонт дома остановил разрушение стены
«Торопились куда-то?»: в Ленинском районе столкнулись грузовик и иномарка
«Не доехал до работы»: под Новосибирском пропал мужчина в бейсболке с надписью «Сибирь»
«Объединяющая идея»: мэр Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы
В Новосибирском зоопарке родились поросята размером с ладошку
В Новосибирске тонули 4 человека и подросток: из воды их вытащили спасатели
В центре Новосибирска парализовало движение из-за сломанного светофора
«Чудом не попали под гусеницу»: работники полигона рассказали, как спасли щенков из машины по переработке мусора
«Это контемп, он в команде Мигеля»: сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем
Стала известна судьба 51-летнего мужчины с татуировкой на руке
«Спасибо, что не задавил»: отца с малышом возмутил джип, ехавший по тротуару
«Испугались хозяев»: подростки на машине протаранили забор и сбежали
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 106 человек