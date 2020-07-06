«Испугались хозяев»: подростки на машине протаранили забор и сбежали
В селе Пашино в Новосибирске «ВАЗ» врезался в забор возле частного дома № 20 в переулке Подлесном.
— По словам подписчика, на автомобиле «ВАЗ-21099» катались молодые люди, которые после ДТП бросили машину и ушли неизвестно куда, — сообщили в группе «АСТ-54».
Один из подписчиков сообщил, что машину никто не угонял, а водитель и пассажиры были трезвые.
Они пробили забор, однако побоялись, что хозяева дома вызовут спецслужбы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Этот автомобиль принадлежит моим друзьям, они катались около 4 утра. За рулем был 18-летний парень. Водительского удостоверения у него нет. Остальным было лет по 15-16. Они испугались, думали, что хозяева вызовут сотрудников ДПС, поэтому сбежали. Автомобиль они купили где-то месяц назад, он подержанный, — рассказал КП-Новосибирск друг подростков Андрей Зотов.
В ГИБДД по городу КП-Новосибирск детали аварии выясняют.
— Сообщение об аварии поступало в дежурную часть в 5 утра. Экипаж выезжал по указанному адресу, но на месте был только автомобиль, водителя на месте уже не было. Сейчас причины произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
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