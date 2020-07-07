Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

7 Июль 2020 2020-07-07T03:00:09+03:00

Коронавирусом в регионе заболели больше 6 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 106 человек, выздоровели 74 пациента за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 611 случаев заболевания, умерли 116 человек. В основном это пожилые люди.

Что касается ситуации в районах области, то зараженные коронавирусом появились в Кыштовском районе, которое достаточно долгое время оставался «чистым». Он был последним районом, где не было заболевших коронавирусом.

Коронавирус обнаружили у жителей Кыштовского района, теперь зараженные есть во всех районах области.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

Несмотря на то, что инфекция пока не покидает регион, ограничительные меры смягчают. По словам губернатора Новосибирской области, наметилась положительная динамика. В понедельник, 6 июля, власти разрешили возобновить работу летних веранд кафе и ресторанов.

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Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU