Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 106 человек, выздоровели 74 пациента за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 611 случаев заболевания, умерли 116 человек. В основном это пожилые люди.
Что касается ситуации в районах области, то зараженные коронавирусом появились в Кыштовском районе, которое достаточно долгое время оставался «чистым». Он был последним районом, где не было заболевших коронавирусом.
Коронавирус обнаружили у жителей Кыштовского района, теперь зараженные есть во всех районах области.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
Несмотря на то, что инфекция пока не покидает регион, ограничительные меры смягчают. По словам губернатора Новосибирской области, наметилась положительная динамика. В понедельник, 6 июля, власти разрешили возобновить работу летних веранд кафе и ресторанов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области от коронавируса умерли четыре человека: что о них известно.
Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»