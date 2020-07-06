2020-07-06T08:12:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли четыре человека: что о них известно

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Александра Сударь
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От коронавируса умерли 4 человека.От коронавируса умерли 4 человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Это трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек. В реанимации находятся 88 человек, к аппарату ИВЛ подключены 23 пациента.

— За сутки коронавирус обнаружили у 106 человек, выздоровели — 74 человека, — рассказали в оперштабе регионального правительства. — С начала эпидемии инфекцию диагностировали 6611 человек, выздоровели больше половины — 4145 пациентов.

Напомним, несмотря на то, что каждый день фиксируется около 100 новых заболевших, в регионе, по словам губернатора, наметилась положительная динамика. В связи с этим постепенно снимают ограничительные меры. Сегодня разрешили возобновить работу летних кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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