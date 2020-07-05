«Ползают по папам и играют с мамами»: в Новосибирском зоопарке родились 220 рысят

5 Июль 2020 2020-07-05T14:09:38+03:00

С 1968 года в нашем зоопарке родились 220 рысят. Фото: А. Баринов, В. Габов, Ю. Котюков, А. Родак, В. Черный, архив зоопарка

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В Новосибирском зоопарке 5 июля отмечают день рыси. Праздник посвящен кошачьим обитателям зверинца. Примечательно, что именно этот хищник содержится в местном зоологическом парке с момента его основания.

— В Новосибирском зоопарке рыси содержатся с самого его основания, как группами, так и отдельными особями. С 1968 года в нашем зоопарке родились 220 рысят. Рысята рождаются весом всего в 200-350 грамм, а вес взрослой рыси может достигать до 37 килограмм, — сообщается в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

В Новосибирском зоопарке 5 июля отмечают день рыси. Фото: А. Баринов, В. Габов, Ю. Котюков, А. Родак, В. Черный, архив зоопарка

Отметим, что рысь — самый северный представитель семейства кошачьих. Эти животные отлично приспособились к жизни в суровых погодных условиях. Кроме того, рыси — отличные родители. Воспитанием потомства занимаются и самка, и самец. Отцовское поведение самца можно сравнить с поведением льва: он позволяет детям ползать по себе, забирать у него еду — рысята всем этим охотно пользуются. Мамы более активны: они играют с малышами, успокаивают их, когда игры становятся опасными.

Рысь — самый северный представитель семейства кошачьих. Фото: А. Баринов, В. Габов, Ю. Котюков, А. Родак, В. Черный, архив зоопарка

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 26 мая у рыжей рыси Сары из Новосибирского зоопарка родился детеныш. Однако выкармливать малыша мама отказалась. Тогда на помощь пришла обычная домашняя кошка. Она приняла рысенка и стала заботиться о нем как о своем котенке: кормить его, греть и вылизывать.

Эти животные отлично приспособились к жизни в суровых погодных условиях. Фото: А. Баринов, В. Габов, Ю. Котюков, А. Родак, В. Черный, архив зоопарка

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ИСТОЧНИК KP.RU