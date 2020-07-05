Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Новосибирске особенного подростка
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 14-летнего Олега Иванова. Напомним, поиски мальчика ведутся уже несколько суток.
— Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
Напомним, мальчик пропал 1 июля, когда они вместе с отцом приехали на «ТЭЦ 5». По пути к МЖК «Восточный» они встретили мужчину с большой собакой, у которого отец ребенка спрашивал дорогу. Мальчик же испугался животного и стал уходить в сторону поля. С этого момента его местонахождение остается неизвестным. Сейчас 14-летнего Олега ищут волонтеры, полицейские и следователи. Если вам известно что-нибудь о том, где он может находиться, свяжитесь с поисковиками по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт», с дежурным по следственному управлению по номеру 8- 383-203-57-39 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU