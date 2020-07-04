2020-07-04T15:30:48+03:00
Происшествия

«Он в сознании, но не может пошевелиться»: в Новосибирске мотоциклист серьезно пострадал, врезавшись в бордюр

Очевидцы вызвали на место ДТП «скорую»
Александра Сударь
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Мотоциклист врезался в бордюр и упал. Фото: «АСТ-54»Мотоциклист врезался в бордюр и упал. Фото: «АСТ-54»
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В субботу, 4 июля, на улице Бориса Богаткова произошло серьезное ДТП. Мотоциклист на высокой скорости наехал на бордюр и упал. Об этом рассказали очевидцы, который вызвали «скорую».

— Он был в сознании, но не мог пошевелиться, — рассказали они паблику «АСТ-54». — За несколько минут до ДТП байкера видели на АЗС, где он вел себя агрессивно и вызывающе.

На снимках с места аварии видно, что мотоциклист был в шлеме, но другой защиты не было.

Очевидцы рассказали, что пострадавший был в сознании, но не мог пошевелиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Очевидцы рассказали, что пострадавший был в сознании, но не мог пошевелиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что он наехал на бордюр.

— С многочисленными переломами он был госпитализирован, — рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают детали случившегося.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла. На улице Станционная байкер сбил пешехода. Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. От удара новосибирец получил тяжелые травмы ног. По словам очевидцев, ему оторвало ступню.

В Новосибирске серьезно пострадал мотоциклист .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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