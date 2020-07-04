«Он в сознании, но не может пошевелиться»: в Новосибирске мотоциклист серьезно пострадал, врезавшись в бордюр
В субботу, 4 июля, на улице Бориса Богаткова произошло серьезное ДТП. Мотоциклист на высокой скорости наехал на бордюр и упал. Об этом рассказали очевидцы, который вызвали «скорую».
— Он был в сознании, но не мог пошевелиться, — рассказали они паблику «АСТ-54». — За несколько минут до ДТП байкера видели на АЗС, где он вел себя агрессивно и вызывающе.
На снимках с места аварии видно, что мотоциклист был в шлеме, но другой защиты не было.
Очевидцы рассказали, что пострадавший был в сознании, но не мог пошевелиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что он наехал на бордюр.
— С многочисленными переломами он был госпитализирован, — рассказали в ведомстве.
Полицейские устанавливают детали случившегося.
Напомним, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла. На улице Станционная байкер сбил пешехода. Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. От удара новосибирец получил тяжелые травмы ног. По словам очевидцев, ему оторвало ступню.
В Новосибирске серьезно пострадал мотоциклист .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«У него не было ступни»: новосибирец серьезно пострадал в аварии с мотоциклом.
Мужчину с тяжелыми травмами ног увезли в больницу. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU