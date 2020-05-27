«У него не было ступни»: новосибирец серьезно пострадал в аварии с мотоциклом

27 Май 2020 2020-05-27T04:12:18+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла. На улице Станционная байкер сбил пешехода. Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. Авария произошла во вторник, 26 мая, в 19:45. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

ГИБДД устанавливает подробности аварии. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.

— За рулем мотоцикла «Хонда» сидел 35-летний мужчина. Он двигался со стороны остановки «Завод Медпрепаратов» в направлении 2-й Станционной улицы и у дома №83 сбил переходившего дорогу 49-летний мужчина. Его отвезли в больницу с тяжелыми травмами ног, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Уже установлено, что мотоциклист был трезвым. ГИБДД расследует все причины происшествия.

Очевидцы, проезжавшие мимо аварии, рассказали страшные подробности.

— У пешехода одной ступни не было, кость торчала. Аж голова закружилась, когда увидел, — написал новосибирец в группе «АСТ-54». — Мотоциклиста тоже увезли в больницу.

Напомним, 26 мая произошло еще одно ДТП в Ленинском районе — грузовик сбил 17-летнего подростка.

Мотоциклист сбил пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU