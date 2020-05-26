В Новосибирске грузовик сбил подростка: мальчик попал в больницу
Сегодня в Новосибирске грузовик сбил 17-летнего подростка. ДТП случилось на улице Романтиков, рядом с ж/к «Дивногорский».
— В пять вечера, 61-летний водитель ГАЗели ехал по улице Большой в направлении Колыванского шоссе. На пешеходном переходе у дома №2 по улице Романтиков он сбил 17-летнего подростка, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Пострадавший парень был госпитализирован с предварительным сотрясением мозга, травмой головы и множественными ушибами.
Как отмечают очевидцы случившегося в паблике «АСТ-54» Вконтакте, скорая помощь прибыла на место примерно за пять минут. До этого первую помощь мальчику оказывали прохожие.
На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Новосибирске грузовик сбил подростка.
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ИСТОЧНИК KP.RU