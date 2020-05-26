В Новосибирске грузовик сбил подростка: мальчик попал в больницу

26 Май 2020 2020-05-26T21:20:42+03:00

Сегодня в Новосибирске грузовик сбил 17-летнего подростка. Фото: ГИБДД по Новосибирску

ДТП случилось на улице Романтиков в Ленинском районе

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Новосибирске грузовик сбил 17-летнего подростка. ДТП случилось на улице Романтиков, рядом с ж/к «Дивногорский».

— В пять вечера, 61-летний водитель ГАЗели ехал по улице Большой в направлении Колыванского шоссе. На пешеходном переходе у дома №2 по улице Романтиков он сбил 17-летнего подростка, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавший парень был госпитализирован с предварительным сотрясением мозга, травмой головы и множественными ушибами.

Как отмечают очевидцы случившегося в паблике «АСТ-54» Вконтакте, скорая помощь прибыла на место примерно за пять минут. До этого первую помощь мальчику оказывали прохожие.

На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Новосибирске грузовик сбил подростка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU