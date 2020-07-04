В Новосибирске разыскивают водители серебристой «БМВ»: он сбил подростка и сбежал

4 Июль 2020 2020-07-04T14:04:23+03:00

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В субботу, 4 июля, около 14.00 часов на территории Первомайского района, в СНТ «Строитель» произошло ДТП. Водитель серебристого «БМВ» СБИЛ 17-летнего мальчика. Подросток шел по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.

Подростка госпитализировали в больницу с ссадинами и ушибами.

— Автомобиль, который совершил наезд, скрылся с места происшествия. Предположительно: марка — «БМВ», цвет — серебро, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Всем, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем этого происшествия, просят обратиться по телефонам: 232-23-21, 232-23-51.

Напомним, в конце мая в Новосибирске грузовик сбил 17-летнего подростка. ДТП случилось на улице Романтиков, рядом с ж/к «Дивногорский». Авария также произошла на «зебре». Мальчика увезли в больницу с травмой головы. Врачи прибыли на место за пять минут. До этого первую помощь мальчику оказывали прохожие.

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ИСТОЧНИК KP.RU