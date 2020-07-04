В Новосибирске охранник упал в подвал строящегося дома и потерял сознание
В Октябрьском районе Новосибирска помощь спасателей потребовалась 61-летнему охраннику на стройке. Мужчина охранял здание на улице Ленинградская. При обходе он упал в подвал глубиной полтора метра.
— После падения мужчина потерял сознание. Так его и обнаружили. Охранника подняли на поверхность и передали врачам «скорой», — рассказали в МАСС.
Новосибирца госпитализировали в больницу. О травмах мужчины пока не сообщают.
Напомним, в конце мая в Советском районе Новосибирска отец и его 23-летний сын строили дом, но в какой-то момент парень упал с высоты нескольких метров в яму, которая предназначалась под будущий подвал. Сибиряк повредил ногу и не смог сам вылезти из ямы. Его достали спасатели МАСС. Спасательная операция заняла полтора часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU