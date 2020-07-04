«Они едва открыли глазки»: в Новосибирске двое щенков чудом выжили в машине по переработке мусора
В Новосибирске произошел вопиющий случай жестокости. В мусорный контейнер в завязанном пакете выкинули 13 новорожденных щенков, никто вовремя не увидел малышей на помойке. В итоге все щенки попали в машину по переработке мусора. Трое чудом выжили, но один из них от полученных травм позже все-таки скончался. Об этом рассказали волонтеры Центра по проблемам домашних животных (НЦПДЖ).
— Кто-нибудь подскажет, где находятся предел человеческой жестокости? На днях работники городскои свалки принесли нам двух малышеи в коробке. Они едва открыли глазки. Их история поразила всех. Двое щенков, мальчик и девочка, родились в рубашке, им чудом повезло, — рассказали волонтеры.
Сейчас щенков временно приютили к себе неравнодушные люди. Волонтеры центра ищут им постоянный дом и любящих хозяев.
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ИСТОЧНИК KP.RU