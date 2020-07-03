2020-07-03T08:17:43+03:00
Общество

«Взяли его дом охранять, а он не лает»: новосибирцы вернули в приют пугливого щенка

Волонтеры предполагают, что собаку три месяца били, пытаясь воспитать в ней сторожевые качества
Ульяна ДЖАНКОВА
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Шоня три месяца жила с хозяевами и перестала лаять. Фото: «Zoospasateli Novosibirsk»Шоня три месяца жила с хозяевами и перестала лаять. Фото: «Zoospasateli Novosibirsk»
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Щенка по кличке Шоня вернули в приют, а он и рад. Новый дом собаке не подошел. Щенка взяли как сторожевого пса, а у Шони оказалась тонкая организация собачьей души.

— У хозяев Шоня прожила около трех месяцев. Их главная претензия: на чужих не лает, на своих рычит и боится. Собака вернулась в приют в стрессе. Предполагаем, что люди ее били, воспитывая в ней сторожевые качества, — рассказали КП-Новосибирск волонтер группы «Zoospasateli Novosibirsk» Оксана. — Заниматься с кинологом хозяева не хотели, не считали нужным заморачиваться.

Шоню вместе с 7 другими щенками подобрали на промзоне на улице Фрунзе. Хозяин промзоны собирался избавиться от животных. Всех щенков уже давно раздали, осталась только Шоня не пристроена.

Волонтеры ищут новый дом, где будут щенка любить таким, какой он есть. Фото: «Zoospasateli Novosibirsk»

Волонтеры ищут новый дом, где будут щенка любить таким, какой он есть. Фото: «Zoospasateli Novosibirsk»

По словам волонтеров Шоня в приюте уже пришла в себя после того, как пожила в новом доме, и снова резвится: играет, лает, машет хвостом, берет еду с руки и активно себя ведет, отличное настроение.

— Как быть, если щенку в приюте лучше, чем дома? Или быть может не те люди были рядом с Шоней? Не тот дом? Мы не теряем надежду найти этому щенку дом! Ей сейчас примерно 5 месяцев, она привита и стерилизована. В туалет ходит на пеленочку, — рассказали волонтеры.

Если вы готовы взять Шоню, звоните по телефонам: 8 — 913 — 920 -70 — 13 и

8 — 913 — 015 — 07 — 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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