2020-07-03T23:11:06+03:00
Происшествия

Убийцу сибирячки, которую искали два месяца после пропажи, осудили на 17 лет

Преступники убили женщину, чтобы потом ограбить ее
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске вынесли приговор убийцам Светланы Буяновой.В Новосибирске вынесли приговор убийцам Светланы Буяновой.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске вынесли приговор убийцам Светланы Буяновой. Напомним, женщина была объявлена пропавшей без вести летом 2017 года. Поиски длились два месяца, уже осень тело сибирячки нашли в лесу. По подозрению в преступлении задержали двоих знакомых Светланы, с которыми она начала общаться незадолго до трагедии и даже поделилась с ними радостью о приобретении новой квартиры. Один из мужчин предложил ей отметить удачную покупку и позвал женщину на базу отдыха, заехав за ней на своей машине.

— Вечером 12 августа 2017 года двое мужчин вместе со Светланой поехали на автомобиле в направлении Колыванского шоссе. Там под видом попутчика в автомобиль сел еще один мужчина. В лесу в Колыванском районе двое преступников напали на женщину и начали ее душить. После этого они забрали ключи от квартиры и направились туда.

Из жилища потерпевшей мужчины вынесли ноутбук. Позже они вернулись в лес и закопали там ее труп. Пока шел суд один из обвиняемых сибиряков, находившийся под подпиской о невыезде, сбежал. Его объявили в розыск, а когда поймали — изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Новосибирский областной суд вынес сибирякам приговор: один из них осужден на 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года, а другой, еще в апреле 2020 года, был осужден на 18 лет лишения свободы с аналогичным ограничением свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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